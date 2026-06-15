Evacúan a dos adultas mayores por incendio en el Centro

Un incendio en una vivienda abandonada del Centro de Monterrey obligó a evacuar de manera preventiva a dos mujeres de la tercera edad

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El incendio en un inmueble abandonado provocó el desalojo de una vivienda contigua a donde las llamas comenzaron a extenderse, en el Centro de Monterrey.

De acuerdo con testigos, el fuego habría iniciado por una quema de cable para obtener cobre.

Fue sobre Isaac Garza, entre Mariano Jiménez y la avenida Cuauhtémoc, donde ocurrió el siniestro aproximadamente a las 11:30 de la mañana del domingo.

El predio, de acuerdo con el reporte oficial, es utilizado como refugio por personas en situación de calle. Al interior había material combustible como madera, cartón y basura que propiciaron a que las llamas crecieran rápidamente.

Producto del incidente la estructura sufrió daños provocando que partes del techo colapsaran. Al extenderse a la casa de a lado, las residentes, dos mujeres de la tercera edad, tuvieron que ser evacuadas.

Elementos de Bomberos de Nuevo León lograron contener la propagación, que se limitó únicamente a un muro divisorio. Para las 12:15 del mediodía la situación fue controlada, y se descartó que al interior del edificio en abandono hubieran personas.

Al sitio también arribaron elementos de Protección Civil y de la Policía de Monterrey, así como de la Cruz Roja, quienes revisaron a las dos mujeres y descartaron afectaciones por el humo.