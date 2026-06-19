Evacuan a cuatro tras incendio en recicladora en Salinas Victoria

Por: Esmeralda Valdez 18 Junio 2026, 18:08 Compartir

El fuego consumió una bodega con plásticos y llantas sobre la Carretera a Colombia; cuatro personas fueron evacuadas y no hubo lesionados

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Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron el incendio de una recicladora ubicado sobre la Carretera a Colombia, en el municipio de Salinas Victoria. De acuerdo con el reporte, el siniestro se registró en una bodega donde se almacenaban plásticos y llantas. Las labores de combate al fuego se realizanronen coordinación con diversas corporaciones de emergencia, atacando el incendio desde cuatro frentes para evitar su propagación. Las autoridades señalaron que hasta el momento el fuego se encuentra controlado y no existe riesgo de que las llamas se extiendan a zonas aledañas. Y como medida preventiva fueron evacuadas cuatro personas, sin que se reporten lesionados.