VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Evacúan a adulto mayor de comunidad incomunicada por lluvias

Por: Esmeralda Valdez

05 Octubre 2026, 19:09

Compartir
WhatsApp

Protección Civil evacuó a un habitante de la comunidad El Saumado que quedó incomunicado tras las fuertes lluvias en la región.

Un adulto mayor fue evacuado vía aérea de la comunidad El Saumado, en Santa Catarina, luego de quedar incomunicado debido a las lluvias registradas en Nuevo León.

WhatsApp Image 2026-10-05 at 6.39.32 PM.jpeg

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron este lunes operaciones aéreas para llegar hasta la comunidad, ubicada entre El Pajonal y Canoas, en la zona del Cañón de la Huasteca.

WhatsApp Image 2026-10-05 at 6.39.30 PM (2).jpeg

El hombre fue trasladado hasta el área de la congregación Buenos Aires, en Santa Catarina, donde fue valorado por personal de emergencia y no requirió ser llevado a un hospital.

WhatsApp Image 2026-10-05 at 6.39.31 PM (1).jpeg

Además, durante las operaciones se realizaron sobrevuelos de las comunidades El Pajonal, La Morita, Canoas, Santa Cruz y El Saumado, las cuales permanecen incomunicadas debido a las inundaciones provocadas por las lluvias.

WhatsApp Image 2026-10-05 at 6.39.31 PM.jpeg

Comentarios