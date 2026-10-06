Evacúan a adulto mayor de comunidad incomunicada por lluvias

Por: Esmeralda Valdez 05 Octubre 2026, 19:09 Compartir

Protección Civil evacuó a un habitante de la comunidad El Saumado que quedó incomunicado tras las fuertes lluvias en la región.

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Un adulto mayor fue evacuado vía aérea de la comunidad El Saumado, en Santa Catarina, luego de quedar incomunicado debido a las lluvias registradas en Nuevo León. Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron este lunes operaciones aéreas para llegar hasta la comunidad, ubicada entre El Pajonal y Canoas, en la zona del Cañón de la Huasteca. El hombre fue trasladado hasta el área de la congregación Buenos Aires, en Santa Catarina, donde fue valorado por personal de emergencia y no requirió ser llevado a un hospital. Además, durante las operaciones se realizaron sobrevuelos de las comunidades El Pajonal, La Morita, Canoas, Santa Cruz y El Saumado, las cuales permanecen incomunicadas debido a las inundaciones provocadas por las lluvias.