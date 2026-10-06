Evacúan a adulto mayor de comunidad incomunicada por lluvias

Un adulto mayor fue evacuado vía aérea de la comunidad El Saumado, en Santa Catarina, luego de quedar incomunicado debido a las lluvias registradas en Nuevo León.
Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron este lunes operaciones aéreas para llegar hasta la comunidad, ubicada entre El Pajonal y Canoas, en la zona del Cañón de la Huasteca.
El hombre fue trasladado hasta el área de la congregación Buenos Aires, en Santa Catarina, donde fue valorado por personal de emergencia y no requirió ser llevado a un hospital.
Además, durante las operaciones se realizaron sobrevuelos de las comunidades El Pajonal, La Morita, Canoas, Santa Cruz y El Saumado, las cuales permanecen incomunicadas debido a las inundaciones provocadas por las lluvias.