Evacúan a 550 personas por incendio en fábrica de Escobedo

Un incendio al interior de una fábrica ubicada en el municipio de Escobedo movilizó a corporaciones de auxilio, dejando como saldo la evacuación preventiva de 550 empleados y proveedores, sin personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió en el Anillo Vial Metropolitano, kilómetro 30, en la zona de Multiparque Escobedo.

Al arribar al sitio, las autoridades confirmaron que el fuego se concentraba en un tráiler que se encontraba dentro de las instalaciones. La unidad fue consumida en su totalidad junto con su carga, compuesta por diversos productos alimenticios. Hasta el momento se desconoce el origen del incendio.

Durante las maniobras, también resultó afectada una caja seca que se encontraba a unos metros, debido a la radiación generada por el siniestro.

Como medida preventiva, se evacuó a 550 personas que se encontraban en la planta, sin que se reportaran intoxicados o lesionados.

En las labores participaron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Escobedo, Bomberos Nuevo León, la Secretaría de Medio Ambiente estatal y Protección Civil del municipio de El Carmen.

El incendio fue controlado en su totalidad y la zona quedó bajo evaluación para descartar riesgos adicionales.