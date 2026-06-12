Evacúan a 300 personas por fuga de gas en San Pedro

El incidente se registró en el cruce de las avenidas De la Industria y Ricardo Margáin, donde personal de PC municipal acudió para atender el reporte

Una fuga de gas provocó la movilización de cuerpos de auxilio y la evacuación preventiva de aproximadamente 300 personas en el municipio de San Pedro.

El incidente se registró en el cruce de las avenidas De la Industria y Ricardo Margáin, donde personal de Protección Civil de San Pedro acudió para atender el reporte y realizar las maniobras correspondientes para controlar la situación.

Como medida de seguridad y siguiendo los protocolos establecidos, trabajadores y personas que se encontraban en los alrededores fueron evacuados de manera preventiva mientras se llevaban a cabo las labores de control.

Tras la intervención de los elementos de emergencia, la fuga fue controlada y el riesgo quedó eliminado, por lo que la actividad en la zona regresó a la normalidad.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales derivados de este incidente.