VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Evacúan a 300 personas por fuga de gas en San Pedro

Por: Esmeralda Valdez

11 Junio 2026, 16:48

Compartir
WhatsApp

El incidente se registró en el cruce de las avenidas De la Industria y Ricardo Margáin, donde personal de PC municipal acudió para atender el reporte

Evacúan a 300 personas por fuga de gas en San Pedro

Una fuga de gas provocó la movilización de cuerpos de auxilio y la evacuación preventiva de aproximadamente 300 personas en el municipio de San Pedro. 

El incidente se registró en el cruce de las avenidas De la Industria y Ricardo Margáin, donde personal de Protección Civil de San Pedro acudió para atender el reporte y realizar las maniobras correspondientes para controlar la situación.

d14b7d15-db3a-45c1-acc3-dbbd54b8e8b0.jpeg

Como medida de seguridad y siguiendo los protocolos establecidos, trabajadores y personas que se encontraban en los alrededores fueron evacuados de manera preventiva mientras se llevaban a cabo las labores de control.

Tras la intervención de los elementos de emergencia, la fuga fue controlada y el riesgo quedó eliminado, por lo que la actividad en la zona regresó a la normalidad.

11e8ada6-e206-4abc-8787-ef2418376080.jpeg

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales derivados de este incidente.

Comentarios