Evacúan a 190 alumnos por incendio en primaria de Monterrey

El fuego fue ocasionado por un corto circuito en el cableado de un horno de microondas, el cual fue sofocado por personal docente del plantel

Un incendio registrado la mañana de este lunes en la escuela primaria José Calderón Ayala, ubicada en la colonia Barrio del Parque, en Monterrey, movilizó a cuerpos de auxilio sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:40 horas en el área común de maestros del plantel.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el fuego fue ocasionado por un corto circuito en el cableado de un horno de microondas.

Personal docente actuó de inmediato y logró sofocar las llamas utilizando cubetas con agua antes del arribo de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como de Bomberos Nuevo León, quienes realizaron labores de inspección y enfriamiento para descartar riesgos adicionales. Las autoridades confirmaron que el incendio fue controlado en su totalidad.

Como medida preventiva, se evacuó a 190 alumnos y seis docentes correspondientes a seis salones, sin que se registraran intoxicaciones ni lesiones. Los daños materiales se concentraron en el horno de microondas, una tarja y una alacena de madera dentro del área afectada.

Tras concluir las revisiones, las autoridades descartaron cualquier otro peligro y emitieron recomendaciones al personal docente para garantizar condiciones seguras antes de retomar las actividades escolares con normalidad.