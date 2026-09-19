Evacúan a 150 personas del SAT en Monterrey por cortocircuito

Un cortocircuito en oficinas del SAT en el Centro de Monterrey provocó la evacuación preventiva de 150 personas, sin que se registrara fuego activo.

Un cortocircuito registrado en el tercer piso de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el Centro de Monterrey, provocó la evacuación preventiva de aproximadamente 150 personas, entre contribuyentes y empleados.

El incidente fue reportado alrededor de las 10:35 horas de este jueves en el inmueble ubicado en el cruce de Padre Mier y Pino Suárez, donde inicialmente se alertó sobre un posible incendio.

Al arribar al lugar, elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil encontraron humo proveniente de una zona del tercer piso, aunque no localizaron fuego activo.

Alejandro Zúñiga, comandante de Bomberos de Nuevo León, confirmó que la emergencia tuvo su origen en una falla eléctrica.

“Es un cortocircuito. Más que un incendio, es un cortocircuito que se registra en el cableado o balastras en el tercer piso y en donde, de manera muy oportuna y adecuada, el personal del SAT llevó a cabo los protocolos de evacuación de los usuarios, así como de su personal de manera preventiva”, explicó.

El comandante señaló que los cuerpos de emergencia fueron solicitados debido a que comenzó a salir humo de la zona donde se presentó la afectación.

“Nos solicitaron la presencia de nosotros ya que estaba saliendo humo de parte de la zona donde inició esta afectación. Ingresamos, se detectó la parte del problema, pero no sabemos si es por un cortocircuito derivado del cableado eléctrico o del termostato, o inclusive si puede ser algún problema en la misma subestación”, detalló.

Aunque el humo generó la movilización de los cuerpos de auxilio, no fue necesario combatir llamas, ya que al momento de la revisión no había fuego activo.

Mientras se realizaban las labores de inspección, los rescatistas fueron informados de que una persona permanecía atrapada dentro de uno de los elevadores, entre el cuarto y quinto piso.

Zúñiga explicó que los elementos mantuvieron comunicación permanente con la persona mientras esperaban la llegada del personal especializado de la compañía encargada del mantenimiento del elevador.

“Hay una persona que se quedó atrapada, por así mencionarlo, en el elevador entre el cuarto y el quinto piso. Se está haciendo lo propio. Estamos esperando la llegada del personal de mantenimiento de la compañía de elevadores para que nos ayude a liberar a la persona y no causar tanta afectación”, señaló.

El comandante aseguró que la persona se encontraba en buenas condiciones y que Bomberos permanecía preparado para intervenir en caso de que el personal especializado demorara en llegar.

“Hay contacto directo con la persona que se encuentra en el interior. Se encuentra hasta este momento bien y ya como quiera estamos nosotros preparándonos para proceder por si demora la compañía, nosotros llevar a cabo la labor de extracción de la persona”, explicó.

Finalmente, la persona fue liberada del elevador por el personal especializado, sin presentar lesiones ni requerir atención médica, por lo que el incidente quedó controlado.

La evacuación preventiva alcanzó aproximadamente a 150 personas entre contribuyentes y empleados que se encontraban dentro de las instalaciones al momento de la emergencia.

Zúñiga indicó que no se reportaron personas lesionadas y descartó afectaciones estructurales en el inmueble.

“No, no, daño estructural no lo hay. Hay un daño en parte del cableado eléctrico que ya será personal de mantenimiento quien lleve a cabo la revisión de toda la instalación”, precisó.

El personal de Bomberos y Protección Civil permaneció en el sitio para revisar las instalaciones y descartar riesgos adicionales, mientras que personal de mantenimiento deberá determinar con precisión el origen de la falla eléctrica.