Evacúan a 100 personas tras fuerte incendio en Santa Catarina

Los rescatistas realizaron maniobras de combate directo y enfriamiento, concentrando los esfuerzos en evitar que el incendio se propagara

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Un fuerte incendio consumió entre 15 y 20 tejabanes en un predio ubicado sobre Ferrocarriles y Vía a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

Protección Civil y bomberos desplegaron operativo para contener el fuego

El reporte fue atendido por elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes, en coordinación con bomberos y corporaciones municipales, iniciaron las labores para controlar el avance del fuego.

De acuerdo con las autoridades, las llamas afectaron una superficie aproximada de 4 mil 472 metros cuadrados, por lo que fue necesario evacuar de manera preventiva a cerca de 100 personas para salvaguardar su integridad.

Los rescatistas realizaron maniobras de combate directo y enfriamiento, concentrando los esfuerzos en evitar que el incendio se propagara hacia otros tejabanes cercanos. Tras varias horas de trabajo, el siniestro fue completamente sofocado alrededor de las 20:06 horas.

Autoridades investigan el origen del siniestro

Protección Civil informó que no se registraron personas lesionadas. Una vez extinguido el fuego, se efectuó la remoción de escombros y el enfriamiento de puntos calientes para descartar riesgos de una posible reignición.

En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina, Bomberos Nuevo León, Policía Municipal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades municipales quedaron a cargo de las investigaciones para determinar el origen del incendio.