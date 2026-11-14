Estudiantes se intoxican por gomitas en secundaria de Guadalupe

De acuerdo con los primeros informes, los adolescentes habrían comprado las gomitas a las afueras del plantel durante el martes, un día antes de consumirlas.

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Tres estudiantes de 14 años, dos hombres y una mujer, resultaron intoxicados presuntamente tras consumir unas gomitas durante una kermés realizada en la Escuela Secundaria Técnica No. 45 Alfonso Reyes, en la colonia Residencial Santa María, en Guadalupe.

De acuerdo con los primeros informes, los adolescentes habrían comprado las gomitas a las afueras del plantel durante el martes, un día antes de consumirlas.

Fue durante el miércoles, mientras se desarrollaba la kermés dentro de la secundaria, cuando los tres estudiantes ingirieron los dulces y posteriormente comenzaron a presentar síntomas de intoxicación.

Ante la situación, se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio, quienes trasladaron a los menores a las instalaciones de la Cruz Verde para recibir atención médica.

Los tres adolescentes se reportan en estado de salud estable, mientras que durante la mañana de este jueves se ha mantenido la movilización de autoridades del municipio de Guadalupe para dar seguimiento a lo ocurrido.

El caso ya es investigado por la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, que busca establecer qué tipo de sustancia contenían las gomitas, así como determinar las circunstancias en las que fueron adquiridas.

Hasta el momento, no se ha precisado la identidad de quien presuntamente habría comercializado los productos.