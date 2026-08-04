Estudiantes llegan a central de autobuses ante inicio de clases

Jóvenes estudiantes arribaron desde distintos municipios de Nuevo León y otros estados para iniciar el nuevo semestre en sus planteles

Con mochilas, maletas y el objetivo de iniciar un nuevo semestre, jóvenes estudiantes comenzaron a llegar desde las primeras horas de este lunes a la Central de Autobuses de Monterrey, uno de los principales puntos de llegada para quienes regresan a la ciudad por el inicio del ciclo escolar.

Este 3 de agosto arrancaron oficialmente las clases para estudiantes de preparatoria y universidad, por lo que la terminal registró un incremento en el movimiento de pasajeros, principalmente jóvenes que se trasladan desde distintos municipios de Nuevo León e incluso de otros estados para acudir a sus planteles educativos.

La Universidad Autónoma de Nuevo León informó que para este periodo escolar se contempla el regreso de más de 200 mil estudiantes, lo que también representa un aumento en la movilidad hacia zonas universitarias, transporte urbano y vialidades cercanas a los campus.

“Tengo clase a las 11:00 a.m, llego a dejar mis cosas a la casa y después me voy a clases” comentó una estudiante que llegaba a la central desde Monclova.

Entre los viajeros se encuentran estudiantes foráneos que diariamente enfrentan largos trayectos para llegar a sus aulas; algunos recorren hasta dos horas desde municipios como Santiago, Nuevo León, aprovechando el camino para descansar o prepararse antes de iniciar sus actividades académicas.

“Son dos horas, me pongo a escuchar música para que se pase más ligero el trayecto”, compartió uno de los estudiantes que diariamente realiza este recorrido para llegar a su plantel educativo.

Durante la jornada, la Central de Autobuses se mantuvo como una de las principales puertas de entrada para el regreso a clases, con jóvenes descendiendo de las unidades acompañados de sus pertenencias y dirigiéndose hacia sus facultades y preparatorias. Se espera que el arribo de estudiantes continúe durante las próximas horas.