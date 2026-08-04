Estudiantes de UANL tendrán transporte gratis en San Pedro

El municipio de San Pedro puso en marcha Unibús, un servicio de transporte gratuito dirigido a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con recorridos hacia Ciudad Universitaria, la Unidad Médica y el Campus Mederos.
El programa busca facilitar el traslado de la comunidad estudiantil desde distintos sectores del municipio y reducir el gasto que representa acudir diariamente a los planteles universitarios.
El servicio operará de lunes a viernes, en un horario de 5:40 a 21:25 horas, y tendrá como punto de partida la Alcaldía Poniente de San Pedro.
Unibús iniciará operaciones con dos unidades
El sistema comenzará con dos unidades destinadas a cubrir las rutas establecidas. El número de camiones podría aumentar posteriormente, dependiendo de la demanda registrada entre los estudiantes.
En total, Unibús contará con 23 paradas oficiales distribuidas en los trayectos hacia Ciudad Universitaria, la Unidad Médica y Mederos.
Para utilizar gratuitamente el servicio, los estudiantes deberán registrarse previamente en el sitio web sanpedro.gob.mx.
Paradas de San Pedro a Ciudad Universitaria y Unidad Médica
- Alcaldía Poniente
- Revolución
- Vista Montaña
- Emiliano Zapata
- Parque Clouthier
- Centro de Salud
- Jiménez
- Santa Bárbara
- Tampiquito
- Río Bravo
- Bosques de Canadá
- Tamazunchale
- Sabino
- Missouri
- Unidad Médica
- Puente FACPyA
- Pedro de Alba
Paradas de San Pedro a Mederos
- Alcaldía Poniente
- Revolución
- Vista Montaña
- Emiliano Zapata
- Parque Clouthier
- Centro de Salud
- Jiménez
- Santa Bárbara
- Tampiquito
- Río Bravo
- Bosques de Canadá
- Tamazunchale
- Sabino
- Río Nazas
- Fashion Drive
- Rufino Tamayo 1
- Rufino Tamayo 2
- Pedro R. Vázquez
- CIDEB
- Teatro Universitario
- Comunicación