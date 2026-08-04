Estudiantes de UANL tendrán transporte gratis en San Pedro

En total, Unibús contará con 23 paradas oficiales distribuidas en los trayectos hacia Ciudad Universitaria, la Unidad Médica y Mederos

El municipio de San Pedro puso en marcha Unibús, un servicio de transporte gratuito dirigido a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con recorridos hacia Ciudad Universitaria, la Unidad Médica y el Campus Mederos.

El programa busca facilitar el traslado de la comunidad estudiantil desde distintos sectores del municipio y reducir el gasto que representa acudir diariamente a los planteles universitarios.

El servicio operará de lunes a viernes, en un horario de 5:40 a 21:25 horas, y tendrá como punto de partida la Alcaldía Poniente de San Pedro.

Unibús iniciará operaciones con dos unidades

El sistema comenzará con dos unidades destinadas a cubrir las rutas establecidas. El número de camiones podría aumentar posteriormente, dependiendo de la demanda registrada entre los estudiantes.

En total, Unibús contará con 23 paradas oficiales distribuidas en los trayectos hacia Ciudad Universitaria, la Unidad Médica y Mederos.

Para utilizar gratuitamente el servicio, los estudiantes deberán registrarse previamente en el sitio web sanpedro.gob.mx.

Paradas de San Pedro a Ciudad Universitaria y Unidad Médica

Alcaldía Poniente

Revolución

Vista Montaña

Emiliano Zapata

Parque Clouthier

Centro de Salud

Jiménez

Santa Bárbara

Tampiquito

Río Bravo

Bosques de Canadá

Tamazunchale

Sabino

Missouri

Unidad Médica

Puente FACPyA

Pedro de Alba

Paradas de San Pedro a Mederos