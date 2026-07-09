Estudiantes de la UANL triunfan en Reto Banxico

Para los integrantes del equipo, el triunfo representa un logro histórico y una oportunidad de crecimiento académico y profesional.

En un hecho sin precedentes para la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), un equipo de cinco estudiantes del noveno semestre de la Facultad de Economía obtuvo el primer lugar en la undécima edición del Reto Banxico, certamen organizado por el Banco de México para promover la cultura económica y financiera. Oscar Adrián Huitz Montero, Icker Geovanni Casillas Hernández, David Eduardo Rivera Flores, Mario Alberto Martínez Dávila y Eithan Damián Martínez Ayala se convirtieron en los primeros alumnos de la UANL en conquistar el máximo galardón de esta competencia nacional.

En la edición 2026 participaron más de 190 equipos de 56 instituciones educativas de 18 entidades federativas. La delegación de la Facultad de Economía presentó un análisis de la economía nacional e internacional para sustentar una propuesta de política monetaria, en la que evaluó el comportamiento de la inflación y planteó herramientas para fundamentar una decisión sobre la tasa de interés, con el objetivo de contribuir a mantener la estabilidad de precios.

El certamen se desarrolló en dos etapas: una fase escrita y una final presencial celebrada el 4 de junio en la fábrica de billetes del Banco de México, en la Ciudad de México, donde los tres mejores equipos defendieron sus propuestas ante un jurado integrado por funcionarios del banco central. Como reconocimiento a su desempeño, el equipo de la UANL recibió un premio de 180 mil pesos. Oscar Adrián Huitz Montero destacó que la competencia representó un reto exigente que requirió meses de trabajo conjunto y una intensa defensa de su proyecto durante la final.

Para los integrantes del equipo, el triunfo representa un logro histórico y una oportunidad de crecimiento académico y profesional. David Eduardo Rivera Flores señaló que la experiencia fortalece su formación y abre nuevas oportunidades de especialización, además de demostrar la capacidad de los estudiantes de instituciones públicas para competir al más alto nivel. En la final también participaron equipos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla.