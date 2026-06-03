Estudiantes de la UANL participarán en Experiencia Mundialista

El rector Santos Guzmán López anunció que, en la Experiencia Mundialista UANL 2026, participarán jóvenes de 21 facultades y la Preparatoria Técnica Médica

Más de mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León participarán en distintas actividades vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de programas de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado.

Estudiantes

692 servicio social

230 prácticas profesionales

152 voluntariado

El rector Santos Guzmán López anunció que, en la Experiencia Mundialista UANL 2026, participarán jóvenes de 21 facultades y la Escuela y Preparatoria Técnica Médica en labores de atención ciudadana, salud, protección civil, turismo, traducción, orientación a visitantes y apoyo operativo.

Por su parte, el director de Servicio Social y Prácticas Profesionales, Arnulfo Sánchez García, informó que los estudiantes tendrán jornadas entre junio y agosto, temporada correspondiente a los eventos pre y posmundialistas, así como en el periodo vacacional para estar al frente de módulos médicos, turísticos y entes gubernamentales que les serán asignados en línea de forma aleatoria.



En el caso de los estudiantes de servicio social, se dará cumplimiento a un total de 480 horas, las cuales serán registradas de forma proporcional conforme a los meses académicos; sin embargo, se tiene considerado que los roles de asignación puedan ser mayores a las cuatro horas reglamentarias por día.