Estudiantes de la UANL ganan el Moot México 2026

El rector de la UANL felicitó a los jóvenes por representar con excelencia a la universidad y resaltó la preparación académica que distingue a la institución.

Cuatro estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL lograron el primer lugar en la XXIII edición del Concurso Internacional de Arbitraje Comercial Moot México, realizado en la Ciudad de México, destacando entre más de 100 participantes de universidades nacionales y latinoamericanas.

Dominio jurídico y capacidad argumentativa

El equipo integrado por Andrés Sánchez Padilla, Daniel Maldonado Rodríguez, Daniela Nava Cabañas y Javier Ceja Moreno demostró un sólido dominio jurídico y habilidades de argumentación en la simulación de arbitraje comercial, enfrentando en las fases finales a representantes de la UNAM, ITAM y la Universidad Anáhuac Querétaro.

Reconocimiento académico

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, felicitó a los jóvenes por representar con excelencia a la universidad y resaltó la preparación académica que distingue a la institución. Los estudiantes participaron bajo la asesoría de Rodrigo Medrano Treviño y Genaro Bermejo Acosta, consolidando así la reputación de la UANL como semillero de talento jurídico en la región.

Un paso destacado en la formación profesional

El certamen es considerado uno de los principales espacios de formación práctica en arbitraje comercial en América Latina, ofreciendo a los jóvenes la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno competitivo y de alto nivel, fortaleciendo su perfil profesional y académico.