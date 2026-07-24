Estudiantes de la UANL conquistan mundial de robótica en Corea

La delegación de 7 estudiantes de FIME, superó a 14 equipos provenientes de 10 países, entre ellos China, Alemania, Estados Unidos, Grecia y Tailandia

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Un equipo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León se proclamó campeón de la RoboCup 2026, celebrada en Incheon, Corea del Sur, al obtener el primer lugar en la categoría Rescue Rapidly Manufactured Robot Challenge, una competencia internacional enfocada en el desarrollo de robots para tareas de rescate.

La delegación, integrada por siete alumnos de FIME, superó a 14 equipos provenientes de 10 países, entre ellos China, Alemania, Estados Unidos, Grecia y Tailandia.

Su robot, denominado Natrix, fue diseñado para desplazarse entre escombros, subir escaleras y realizar maniobras de búsqueda y rescate en escenarios simulados de desastres naturales.

"Competimos a título personal y más que nada por enaltecer el nombre de la Universidad de Nuevo León y de México; sabemos que hay bastante talento, sabemos que se puede seguir y queremos hacerlo todavía mejor", expresó Leonardo Dávila Góngora, integrante del equipo.

El desarrollo del prototipo tomó cerca de 10 meses de trabajo y fue fabricado con piezas impresas en 3D y materiales biodegradables.

Además del campeonato mundial, el equipo recibió el SuperTeam Award, reconocimiento por su desempeño colaborativo junto a delegaciones de Estados Unidos, Grecia y Tailandia, lo que también les otorgó su clasificación directa a la RoboCup 2027, que se realizará en Núremberg, Alemania.

Durante su participación en Corea del Sur, estudiantes de la UANL también obtuvieron el Outstanding Presentation Award en la categoría Rescue Maze y destacaron en Soccer Infrared.