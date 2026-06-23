Estudiantes de la UANL apoyan a turistas durante el Mundial FIFA™

Los universitarios cuentan con dominio de distintos idiomas, entre ellos inglés, y francés, lo que les permite traducir información

Mientras miles de visitantes llegan a Nuevo León por la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Universidad Autónoma de Nuevo León participa en la atención y orientación de turistas mediante un Centro de Traducción e Interpretación operado por casi 120 estudiantes bilingües.

Desde instalaciones ubicadas en Ciudad Universitaria, los jóvenes brindan apoyo al 911 en emergencias médicas y al 070 para la atención ciudadana, facilitando la comunicación entre autoridades, rescatistas y personas extranjeras.

Estudiantes colaboran en traducción de llamadas de emergencia

El director de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UANL, Arnulfo Sánchez García, explicó que los estudiantes participan directamente en la traducción de llamadas de emergencia.

“Aquí tenemos una línea telefónica en la que el operador de la emergencia contacta al centro y realiza una llamada tripartita con el primer respondiente y el paciente y es ahí donde los estudiantes apoyan en la traducción”, comentó.

Una experiencia histórica para los universitarios

Para los estudiantes, la experiencia representa una oportunidad única de crecimiento profesional. Alexia Michelle Galindo Mancera, alumna de Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Traducción del Inglés, destacó que formar parte del proyecto es un hecho histórico.

“Creo que es algo muy emocionante ser parte de un hecho histórico; espero llevarme la satisfacción de vivir de cerca una participación de este tamaño para ampliar mi vocabulario y conocer más de otras culturas”.

Los universitarios cuentan con dominio de distintos idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán y coreano, lo que les permite atender llamadas, traducir información y orientar a visitantes sobre transporte, ubicaciones y sitios de interés en la entidad.