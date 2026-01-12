Estudiante regio fallece durante su cumpleaños en Nuevo México

Familiares del menor compartieron la noticia de su deceso, mientras que la institución educativa a la que asistía envió sus condolencias

El Colegio Brighton School envío sus condolencias a la familia del menor Santiago Ortiz Zamorano, quien perdió la vida el pasado 08 de enero en Estados Unidos.

A través de redes sociales, la institución educativa envió el pésame a sus padres y amigos:

"La comunidad de Brighton School comparte con profundo pesar el fallecimiento de nuestro alumno Santiago Ortiz Zamorano.

Nos unimos con respeto y solidaridad al dolor de su familia, a quienes enviamos nuestro más sincero acompañamiento, cariño y apoyo en este momento tan difícil.

Santiago "Chino" deja una huella imborrable en nuestra comunidad. Su recuerdo permanecerá en quienes tuvimos la oportunidad de coincidir con él y compartir su presencia.

Pedimos a nuestra comunidad brindar respeto y empatía, y mantener a su familia en sus pensamientos y oraciones.

🕊️ Descanse en paz."

Fallece menor mientras celebraba su cumpleaños

De acuerdo por lo publicado en redes sociales por su padre Roberto Ortiz, se encontraban festejando el cumpleaños 12 de Santiago en las inmediaciones de Ruidoso, Nuevo México cuando aparentemente sufrió un accidente.

En una de las publicaciones se muestra cómo el pequeño se deslizaba con gran agilidad por la pendiente, mientras su padre captaba el momento.

Sin embargo, la noticia fue difundida alrededor de las 2:16 horas de este sábado cuando su padre compartió el siguiente mensaje:

Ante esto, decenas de personas comentaron sus publicaciones para acompañar a la familia con mensajes de consuelo y evidente afecto.