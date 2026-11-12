Estudiante de Prepa Emiliano Zapata murió por infarto: Fiscalía

Estudios toxicológicos detectaron la presencia de un medicamento en el organismo del joven, aunque todavía se analiza si tuvo alguna relación, indicó el fiscal

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que el estudiante de 17 años que falleció tras participar en una carrera de 5 kilómetros organizada por la Preparatoria Emiliano Zapata, en Monterrey, murió a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, de acuerdo con los resultados de la autopsia.

El fiscal general informó que el dictamen médico ya fue integrado a la carpeta de investigación. Además, explicó que los estudios toxicológicos detectaron la presencia de un medicamento en el organismo del joven, aunque todavía se analiza si tuvo alguna relación con el fallecimiento.

“Este resultado ya fue glosado a la carpeta de investigación y los médicos que la practicaron concluyeron que falleció por infarto agudo al miocardio”.

Sobre el medicamento encontrado, el funcionario señaló que, de manera preliminar, se presume que pudo haber sido suministrado durante la emergencia que presentó el estudiante, aunque todavía no existe una conclusión definitiva.

“En el estudio toxicológico se advirtió la presencia de un fármaco, pero es muy probable que haya sido un fármaco suministrado con motivo del evento que vivió el joven. Todo indica eso, todavía no es concluyente, es decir, no existe ninguna droga de abuso que pudiera haber sido encontrada en el cuerpo del joven”.

El fiscal agregó que no se tiene conocimiento de antecedentes médicos del adolescente y que, hasta el momento, no se considera que el medicamento detectado haya provocado su muerte, aunque ese punto continúa bajo revisión.

El estudiante, identificado como José Román, se desvaneció después de participar en la competencia realizada el pasado 1 de noviembre sobre la avenida Rodrigo Gómez. Fue trasladado por policías de Monterrey al Hospital Tierra y Libertad, donde se confirmó su fallecimiento.