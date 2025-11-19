Estudiante choca contra poste en bulevar Antonio L. Rodríguez

Los paramédicos aseguraron que el portar el cinturón de seguridad ayudó a que no se golpeara contra el parabrisas o saliera proyectado.

Cuando se dirigía a la escuela, un joven sufrió golpes al impactar su automóvil contra un poste.

El percance vial ocurrió sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, entre Calzada San Pedro y Corregidora.

El accidente movilizó unidades de Protección Civil de Monterrey y oficiales de tránsito de esta ciudad.

Los rescatistas encontraron al joven conductor sentado aún en el interior del automóvil con matrícula de Durango.

Al prestarle los primeros auxilios, los paramédicos revelaron que este no presentaba lesiones de consideración.

Además aseguraron que el portar el cinturón de seguridad ayudó a que no se golpeara contra el parabrisas o saliera proyectado.

Se estableció que se desplazaba sobre los carriles de poniente a oriente del mencionado bulevar.

Pero antes de llegar a un retorno perdió el control del volante y el auto se proyectó a la izquierda.

El automóvil chocó contra el cordón del camellón central y segundos después se estrelló contra un poste de concreto.

Parte del poste quedó tirado entre el camellón y uno de los carriles de circulación.

Esto generó una larga fila de vehículos que se dirigían hacia el municipio de San Pedro.