Estudian cómo integrar nueva tecnología a extensión de Línea 1

El gobernador Samuel García aseguró que con los estudios ya en curso, la ampliación de la Línea 1 del Metro comenzará antes de que culmine su gestión

Al reiterar la promesa de extender el Metro hasta Juárez, el gobernador Samuel García detalló que se estudia cómo la tecnología existente de la Línea 1 se va a acoplar al sistema más moderno contemplado para el nuevo tramo.

Durante la entrega de camiones para la ruta 214, el mandatario aseguró que, con los estudios ya en curso, la ampliación comenzará antes de que culmine su gestión estatal.

“Es un Metro muy viejito, se construyó hace 40 años, entonces estamos viendo que técnicamente se pueda conectar y ampliar con la nueva tecnología que tenemos hoy.

“Es un proyecto que se va a hacer sí o sí, y vamos a arrancar en esta administración”, dijo.

En tanto concluye el proyecto, expuso, la movilidad del tramo a beneficiar con la ampliación será atendida con el reforzamiento de la ruta 214.

“En el inter que hacemos el estudio y terminamos la Línea 4 y 6, pues esto ya es una extensión de la Línea 1.

“Esta ruta nos lleva al Centro de Monterrey, a la Línea 6, al estadio de los Rayados, y nos va a llevar completamente hasta Cadereyta”, destacó.

La entrega, realizada en el municipio de Guadalupe, contó con la participación del alcalde de Juárez, Félix Arratia.