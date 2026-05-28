Estrenará San Pedro primer sistema de robots repartidores 

El alcalde Mauricio Farah encabezó la demostración del robot y destacó que este tipo de tecnologías de vanguardia ya operan con éxito en Asia

El municipio de San Pedro Garza García presentó el primer sistema de reparto autónomo que operará en Arboleda.

El proyecto, que contempla arrancar operaciones formales en un plazo aproximado de un mes y medio; inicialmente conectando a cinco restaurantes ubicados en el complejo y sobre la calle Roble.

El alcalde Mauricio Farah encabezó la demostración del robot y destacó que este tipo de tecnologías de vanguardia ya operan con éxito en potencias tecnológicas como Asia.

“Hoy nos complace muchísimo, pues, que vamos a tener a Goose aquí, cuando menos con este corredor comercial donde se va a poder tener delivery a toda esta área de Arboleda”, dijo Farah

“En algunos lados del mundo ya los ves, en China, sobre todo en Shenzhen, que por ahí estuvimos platicando. Los ves ahí meterse en los elevadores estos robots y llegar hasta los cuartos y entregarte el delivery y, pues, qué padre y qué orgullo que aquí en San Pedro sea que esto ya va a estar operando alrededor de un mes y medio, cuando menos aquí en la zona de Arboleda”, apuntó el munícipe.

Durante la presentación, Ulises González, CEO y fundador de Drive Goose, exhibió el prototipo de reparto y adelantó que la estrategia integral también sumará próximamente un automóvil autónomo que circulará dentro de las inmediaciones del complejo.

Por su parte, el alcalde Farah reconoció que el futuro de la modernización de la ciudad depende de la colaboración entre las autoridades, la iniciativa privada y los centros educativos.

Al evento acudieron también Juan Pablo Castuera, secretario ejecutivo del alcalde; Jorge Ureña, director de Expansión y Nuevos Proyectos de Tanaka Hospitality, así como estudiantes del Tecnológico de Monterrey que participan activamente en el diseño y ensamble de estas unidades autónomas.