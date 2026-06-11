Estrenan 'piso de la movilidad' para monitorear transporte en NL

El proyecto registra un avance del 60 por ciento tras su modernización, luego de varios años de funcionamiento limitado

El noveno piso del nuevo edificio de Fuerza Civil fue destinado a convertirse en el centro neurálgico de la movilidad metropolitana al concentrar los sistemas de monitoreo del transporte público, la operación de semáforos y la vigilancia de la red del Metro.

El espacio, bautizado por el gobernador Samuel García como “el piso de la movilidad”, integra en una sola área al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) y Metrorrey, con el objetivo de tomar decisiones en tiempo real sobre el funcionamiento de la movilidad en la Zona Metropolitana de Monterrey.

“El piso nueve es el piso de la movilidad, como pudieron ver está ya todo integrado y conectado. Esto es el reflejo de cinco años”, expresó el mandatario estatal durante el recorrido por las instalaciones.

Por su parte, Abraham Vargas, director del IMA, destacó que el proyecto reúne a las dependencias vinculadas al transporte público del estado.

“Hemos traído las tres oficinas que tienen relación o proyección en el transporte público en el estado”, señaló.

La primera ala del piso está destinada al Sistema de Monitoreo del Servicio Público de Transporte Metropolitano, donde personal especializado observa en tiempo real la ubicación de las unidades, los recorridos de las rutas y las imágenes captadas por las cámaras instaladas al interior de los camiones urbanos.

“Somos la única ciudad en México que podemos ver en directo su flota; en otras ciudades por supuesto hay sistemas de monitoreo, pero son parciales”, afirmó Vargas.

Gobernador consolida gracias a la renovación de la flota estatal de transporte

Samuel García explicó que la consolidación de este sistema fue posible gracias a la renovación de la flota estatal de transporte.

“Tuvimos que cambiar todos los camiones, comprar 4 mil nuevos camiones y que estos fueran de primer mundo con GPS; si no los puedes seguir, con WiFi e internet. Fueron años de reestructura de rutas para que conforme oferta y demanda lleváramos el mejor servicio a la gente, entonces esto fue el trabajal que hizo el IMA”, manifestó.

Vargas agregó que próximamente se integrarán en una misma sala las áreas de ingeniería y operación, lo que permitirá realizar ajustes inmediatos a las rutas y frecuencias.

“Era más lenta porque en lo que mandaban la información y le hicieran los ajustes podían pasar días; sin embargo, al estar en la misma sala ingeniería y monitoreo, los ajustes los podemos hacer en tiempo real” explicó.

Además, las cámaras del sistema de transporte estarán disponibles para Fuerza Civil, lo que fortalece la coordinación en materia de seguridad.

La segunda ala corresponde al SINTRAM, sistema que actualmente opera en 18 municipios, cuando anteriormente solo atendía siete. El proyecto registra un avance del 60 por ciento tras su modernización, luego de varios años de funcionamiento limitado.

“Originalmente este equipo estaba en el C5 en Carretera Nacional; al estar ahora aquí junto con los colegas de tránsito, del monitoreo del sistema de transporte público y del Metro, podemos tomar decisiones con información que proviene de estas tres fuentes y por supuesto actuar de manera integrada”, indicó Vargas.

Gerardo Vildósola, representante del SINTRAM, explicó que diariamente reciben decenas de incidencias relacionadas con la red de semáforos.

“Llegan las alertas de la semaforización, atendemos entre 30 y 40 reportes diarios y estamos coordinando la respuesta para la resolución de problemas de los semáforos con los municipios”, comentó.

Coordinan más de 1,200 intersecciones para monitorear las condiciones del tránsito vehicular

Actualmente, se coordinan alrededor de mil 200 intersecciones mediante 950 controladores de semáforos y cerca de 3 mil sensores que permiten conocer permanentemente las condiciones del tránsito vehicular.

La tercera ala del denominado “piso de la movilidad” está dedicada al monitoreo de la red de Metrorrey. El sistema pasó de operar con 90 cámaras de vigilancia a cerca de 900 distribuidas en las 40 estaciones, además de las instaladas en los trenes.

“El equipo de estaciones podrá estar monitoreando en tiempo real lo que ocurre en cada uno de los 80 andenes que tenemos; esto ha sido una demanda constante de los usuarios”, señaló Vargas.

Desde esta área también se supervisa la operación de la red Transmetro.

Objetivo: coordinar sistemas de transporte para mejorar movilidad

Al cierre del recorrido, el gobernador aseguró que el objetivo es coordinar todos los sistemas de transporte para mejorar la movilidad metropolitana.

“Desde aquí estamos buscando que haya la mejor junta de Metro, Transmetro, camiones, carros, autobuses, etcétera”, expresó.

Añadió que la información generada por este centro permitirá analizar alternativas para disminuir la congestión vial en horas pico, incluyendo la posibilidad de promover horarios escalonados de entrada y salida en centros de trabajo.