Estrenan cancha en primaria de Monterrey rumbo al Mundial

La cancha forma parte del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” y corresponde a la número 392 entregada en planteles educativos del estado.

Alumnos de la Escuela Primaria “Profra. Leonor Reyes Hernández”, en Monterrey, estrenaron una nueva cancha de fútbol como parte de las acciones que buscan fomentar el deporte y la convivencia escolar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gobernador destaca avances educativos en Nuevo León

Durante el evento, el gobernador Samuel García reiteró el avance que ha tenido Nuevo León en los últimos años, principalmente en materia educativa.

“El Nuevo León de hoy es mucho mejor que el de hace cuatro años, la gente está más segura, más educada y más contenta. Viene el Mundial y seguimos creciendo”, expresó el mandatario.

Indicadores educativos y programas prioritarios

En su mensaje, señaló que el estado se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en indicadores como educación, reducción del rezago educativo, matrícula escolar y programas como educación dual, además del impulso al aprendizaje del idioma inglés.

Convivencia escolar y futbol rumbo al Mundial 2026

La inauguración cerró con un ambiente festivo, cuando el gobernador participó en una “cascarita” con alumnos del plantel.

La estrategia “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” contempla el uso del futbol como una herramienta de bienestar y desarrollo integral dentro de las escuelas en el contexto de la próxima justa mundialista.