Estrena San Pedro modernas paradas de camión inteligentes

Mauricio Farah expresó que la intención del proyecto es dignificar y elevar a un nivel de primer mundo las paradas de camión

El municipio de San Pedro Garza García incorporó cinco parabuses inteligentes, que darán servicio a los usuarios de las unidades del Circuito San Pedro y del transporte urbano.

Las unidades están equipadas con aire acondicionado, paneles solares, acceso gratuito a internet de alta velocidad y puertos de carga para teléfonos celulares y dispositivos móviles, beneficiando de manera directa a los habitantes de la zona poniente de la demarcación, informó el municipio.

El alcalde Mauricio Farah encabezó el corte de listón en la “estación La 28”, ubicada en el cruce de las calles Cobalto y Zinc en la colonia San Pedro 400, justo al exterior de la Secundaria Número 28.

Durante el evento, el mandatario municipal destacó que estos espacios representan una nueva forma de atender la movilidad urbana al ofrecer infraestructura con tecnología de punta.

Buscan dignificar las paradas de camión

Al respecto, Farah expresó que la intención del proyecto es dignificar y elevar a un nivel de primer mundo las paradas de camión.

“Estas paradas de camión, es dignificar y poner de primerísima calidad, de primer mundo, estas estaciones o estas paradas de camión, como ya lo mencionaron mis compañer os, con WiFi, con clima, con enchufes, pues, para poder cargar el celular o cualquier dispositivo que se tenga, y, pues, que sea ejemplo para todo el país que aquí en San Pedro tenemos paradas de camión dignas para todas las personas y que incluso se motiven también”, expresó Farah.

Cinco estaciones ya operan en puntos estratégicos

Actualmente, este sistema de tecnología urbana ya se encuentra operando en cinco puntos estratégicos que comprenden la Estación Platino, en el cruce de Cobalto y Platino; la Estación Alcaldía Poniente, ubicada en Cobalto y Urano; la ya mencionada Estación La 28; la Estación Bosques del Valle, situada en el cruce de Vasconcelos y Bosques del Valle; y la Estación La Retama, localizada en Emiliano Zapata y Nicéforo.

El proyecto completo proyecta la instalación de cuatro estaciones adicionales durante los próximos meses para alcanzar un total de nueve parabuses inteligentes en todo el municipio.

Estas futuras incorporaciones incluirán la intersección de Corregidora y Díaz Ordaz, así como tres estaciones proyectadas para la zona de Valle Oriente.

Al acto inaugural también asistieron Luis Susarrey, Secretario General de San Pedro; Gabriel Todd, Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad; y Gabriel Ponce Elizondo, Director de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Dónde se ubican

Actualmente, el sistema de parabuses inteligentes está integrado por las siguientes estaciones: