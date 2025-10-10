Estrena El Obispado nueva cara: restauran histórica fachada

Samuel García Sepúlveda, hizo entrega oficial de los trabajos de restauración integral de la fachada del Museo Regional de Nuevo León 'El Obispado'

Acompañado por la secretaria de Cultura, Melissa Segura, el mandatario estatal develó la placa conmemorativa de las obras, destacando la importancia de este espacio histórico como parte de la imagen que proyectará Nuevo León ante el mundo, especialmente a los millones de turistas que visitarán la entidad por el Mundial FIFA 2026.

Además, subrayó que la combinación de patrimonio y modernidad será un atractivo clave.

"Desde ahí (Torre Rise), la vista panorámica a este Obispado y a nuestra hasta bandera, es un espejo de Monterrey del futuro y el Monterrey histórico", afirmó García.

La apuesta por la cultura, aseguró, continuará siendo una prioridad en su administración.

"Los siguientes 2 años de gobierno seguiremos restaurando toda la obra y todo el patrimonio del Estado, trabajaremos con la Federación, con la UNESCO y trabajaremos también para que la obra pública como el Metro que estamos haciendo, toda la ruta escultórica que estaba alrededor de Constitución, se va a estar reubicando en zonas más accesibles", expresó García.

La Secretaría de Cultura resaltó que la restauración reafirma el compromiso con la historia, la preservación del patrimonio y la identidad cultural de Nuevo León.

"La restauración que hoy entregamos simboliza la continuidad de este legado. Recuperar la fachada del Obispado pone en valor nuestro patrimonio, fortalece la conexión entre el pasado y el presente, y refirma nuestra confianza en la cultura que nos une", indicó la funcionaria estatal.

Durante el evento de entrega se proyectó un espectáculo de video mapping en la fachada para honrar a los constructores originales del inmueble y a quienes han marcado la historia del estado.

RESGUARDAN SU ESENCIA

La intervención fue ejecutada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura y el fideicomiso de patrimonio cultural (Fidecultural), y contó con la estricta supervisión del Centro INAH Nuevo León.

En las obras, que iniciaron en mayo de 2025, se emplearon materiales compatibles y técnicas tradicionales que garantizaron el respeto a la esencia original del inmueble.

El Palacio del Obispado, cuyo nombre original es Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, fue construido entre 1787 y 1790 y abrió sus puertas como Museo Regional en 1956, siendo el primer edificio restaurado en Monterrey.

El inmueble se mantiene como un pilar de la historia regional.