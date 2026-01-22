Estrellamiento deja tres lesionados en autopista a Reynosa

El percance sobrevino a la altura del kilómetro 14 del bulevar Miguel de la Madrid, frente a la caseta de cobro hacia la autopista a Reynosa.

Lo mojado del pavimento provocó que tres personas resultaran lesionadas al estrellar el automóvil en que viajaban contra un barandal de protección.

Tras el impacto, el automóvil quedó destrozado de la parte frontal y él dio un giro completo para quedar atravesado sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de Protección Civil de Guadalupe llegaron al lugar donde encontraron a los tripulantes lesionados en el interior de un automóvil tipo Aveo en color blanco.

Cada uno de ellos fue auxiliado por los socorristas, quienes los trasladaron a un hospital en el centro de Monterrey.

Trascendió que el percance vial ocurrió por la velocidad al salir de una curva.

Lo mojado de la carpeta asfáltica hizo que el auto derrapara varios metros y se estrellara contra el barandal de protección.

Dos carriles de circulación quedaron cerrados debido al choque, haciendo que se formara tráfico en esa zona.