Estrellamiento deja dos hombres lesionados en Valle de las Mitras

Movilización de cuerpos de auxilio se registra al poniente de Monterrey tras el reporte de un accidente tipo estrellamiento.

El percance vial se registró en la colonia Valle de las Mitras en la calle Valle de Cauca en su cruce con la calle Valle Dorado.

Según la información preliminar, el conductor de una camioneta blanca tipo pick-up habría perdido el control de la camioneta y se estrelló contra la base de un árbol.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos.

El conductor quedó inconsciente y prensado al interior de la camioneta, por lo que los rescatistas utilizaron herramienta hidráulica conocida como "las quijadas de la vida" para rescatarlo.

Su acompañante, que también resultó lesionado, fue sacado de la camioneta.

Ambos hombres fueron trasladados en ambulancia a un hospital para su valoración médica.