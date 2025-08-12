Estrellamiento deja a dos conductores lesionados en Fomerrey 1

El percance vial involucró a una camioneta tipo suv y un camión de 3 1/2 que transportaba material de construcción. La carga quedó en la carpeta asfáltica

Una camioneta materialista se quedó sin frenos y terminó por estrellarse contra otro vehículo dejando a dos personas lesionadas, en la colonia La Reforma, en Monterrey.

La unidad responsable iba cargada con bloques de concreto cuando al circular sobre la calle Juan Domingo Perón presentó una falla mecánica y ya no pudo frenar.

Antes de estamparse, atravesó la circulación poniente de la avenida Camino Real y el camellón divisorio, para después chocar contra otra camioneta que viajaba en dirección poniente.

Los conductores de ambos vehículos resultaron con diversos golpes y fueron trasladados al Hospital Metropolitano para su valoración médica.

Cómo Ariel Fidel Huerta, de 45 años; y José Hilario Campos, de 52, fueron identificadas las víctimas.

Así mismo, en la zona fue atendida por una crisis de nerviosos una mujer de la tercera edad que viajaba como acompañante en la camioneta particular.

Tras el accidente quedó sobre el pavimento escombro y pedazos de concreto, por lo que fue necesario implementar un amplio acordonamiento para evitar otro percance.

Como primeros respondientes arribaron elementos de Fuerza Civil, y posteriormente llegó personal de tránsito municipal.

Las personas afectadas recibieron el auxilio de la Cruz Roja y Protección Civil de Monterrey.