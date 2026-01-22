Estrella vehículo contra muro, dos lesionados en Monterrey

Las investigaciones revelaron que el accidente sobrevino cuando el conductor perdió el control del volante y se estrelló

La velocidad y lo mojado del pavimento provocó que un taxista de plataforma impactara el vehículo contra un muro de concreto.

Durante el accidente el conductor del automóvil tipo Sentra y la pasajera resultaron lesionados.

El accidente ocurrió a las 04:30 horas del miércoles sobre la avenida Gonzalitos e Insurgentes, antes de ingresar al paso deprimido.

Ambulancias y personal de Protección Civil se movilizaron hasta ese lugar para atender a los afectados.

Los socorristas trasladaron al hospital de zona número 21 al conductor del automóvil y al Hospital universitario a la pasajera.

La investigaciones revelaron que el percance sobrevino cuando el conductor perdió el control del volante.

Esto hizo que el automóvil se estrellara contra el muro de concreto del camellón central.

El estrellamiento presuntamente ocurrió por la velocidad y lo mojado del pavimento.

Efectivos de tránsito de esta ciudad abanderaron la zona para evitar otro percance en esa zona.