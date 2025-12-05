Estrella camioneta contra señalamiento en Félix U. Gómez

El aparatoso percance se registró durante la mañana de este jueves, donde comienza el paso elevado de la avenida, cerca del cruce con Jesús M. Garza

Por presumiblemente conducir bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, un hombre estrelló su camioneta contra un señalamiento tipo bandera sobre la avenida Félix U. Gómez, en Monterrey.

Debiso al impacto la parte frontal derecha de la unidad quedó destrozada, y el poste que sostiene la señalética sufrió también daños.

El percance se registró en la circulación norte, donde comienza el paso elevado de la avenida, cerca del cruce con Jesús M. Garza.

Aunque trascendió inicialmente que el conductor se dio a la fuga, al arribo de las autoridades se confirmó que se resguardó en un estacionamiento cercano.

De manera extraoficial se dijo que presentaba aliento alcohólico, y que fue llevado a practicarse un dictamen médico para confirmar si manejaba intoxicado.

Rescatistas de Protección Civil municipal descartaron que el hombre, identificado como Alejandro Cueto, de 40 años, resultara lesionado durante el percance.

Fue a minutos antes de las 7:30 que se reportó el choque provocando una movilización de autoridades que se prolongó durante 30 minutos.

Las maniobras para retirar la camioneta de la zona provocaron tráfico lento, pues tuvo que ser cerrada la circulación de la avenida en los carriles centrales impidiendo el acceso al paso elevado.