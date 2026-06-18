Estrella camioneta contra poste tras dormitar al volante

En la zona del percance, los rescatistas localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, el cual había salido sin ayuda de la camioneta

Dormitar por algunos segundos provocó que un conductor que regresaba de una reunión impactara la camioneta en que viajaba contra un señalamiento vial de la ecovía.

Unidades de rescate de Protección Civil fueron desplegadas hasta el cruce de la avenida Lincoln y Cumbres del Sol.

En la zona del percance, los rescatistas localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, el cual había salido sin ayuda de la camioneta.

Al prestarle los primeros auxilios, se dio a conocer que no presentaba lesiones graves.

Presuntamente, el conductor se desplazaba a bordo de una camioneta pick-up en color negro sobre los carriles de oriente a poniente de la avenida Lincoln.

El conductor señaló que regresaba de una reunión de amigos y se dirigía a su domicilio.

Explicó no recordar en qué momento sucedió el percance, señalando la posibilidad de una dormitada.

Esto provocó que la camioneta se proyectara hacia la derecha y, tras invadir un carril de la ecovía, señalando, estrelló contra un señalamiento vial.

El fuerte impacto destrozó completamente la parte frontal de la camioneta.

Durante alrededor de una hora, la vialidad sobre uno de los carriles se vio afectada.