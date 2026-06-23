Estrella automóvil contra tubo en Monterrey y resulta lesionada

El fuerte impacto hizo que pedazos de la carrocería salieron proyectadas y golpearan a una mujer que esperaba cruzar esas calles.

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Una mujer resultó con golpes, luego de que un conductor estrelló su automóvil y pedazos de carrocería la impactaron en el centro de Monterrey.

El accidente ocurrió a las 04:30 horas del lunes en la esquina de las avenidas Cristóbal Colón y José María Pino Suárez.

Aunque en el lugar una mujer resultó lesionada, solo llegaron cinco patrullas de Operaciones Especiales de la Policía de Monterrey y dos unidades de Vialidad.

Se estableció que el percance sobrevino cuando el conductor de un automóvil Kia se desplazaba sobre la avenida Colón.

Se presume que al perder el control del volante, el vehículo se proyectó a la izquierda y tras cruzar la avenida Pino Suárez chocó de frente contra las barrar de protección.

El fuerte impacto hizo que pedazos de la carrocería salieron proyectadas y golpearan a una mujer que esperaba cruzar esas calles.

Tras ser golpeada la mujer quedó sentada sobre la banqueta del lado sur de la avenida Colón.