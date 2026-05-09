Estrella auto contra poste sobre la avenida Ruiz Cortines

Las autoridades presumen que el lesionado dormitó por algunos segundos y al perder el control del volante se proyectó hacia la derecha.

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Dormitar por algunos segundos, provocó que un conductor resultara con golpes al estrellar su vehículo contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.

El percance que movilizó a socorristas de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja ocurrió alrededor de las 06:30 horas del viernes.

El estrellamiento sobre la avenida Ruiz Cortines entre Simón Bolívar y Gonzalitos movilizó también a elementos de Tránsito.

Se estableció que el conductor de aproximadamente 45 años de edad sufrió algunos golpes, pero no fue necesario su traslado a un hospital.

Según las pesquisas, se desplazaba a bordo de su automóvil sobre los carriles de poniente a oriente.

Las autoridades presumen que el lesionado dormitó por algunos segundos y al perder el control del volante se proyectó hacia la derecha.

Al salirse del carril, el vehículo se estrelló contra un poste de la CFE y provocó que una de las cuchillas se viniera abajo.

La vialidad sobre uno de los carriles quedó cerrado durante varios minutos debido a la presencia de las unidades de rescate.