Estrella auto contra poste sobre la avenida Ruiz Cortines

Dormitar por algunos segundos, provocó que un conductor resultara con golpes al estrellar su vehículo contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad.
El percance que movilizó a socorristas de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja ocurrió alrededor de las 06:30 horas del viernes.
El estrellamiento sobre la avenida Ruiz Cortines entre Simón Bolívar y Gonzalitos movilizó también a elementos de Tránsito.
Se estableció que el conductor de aproximadamente 45 años de edad sufrió algunos golpes, pero no fue necesario su traslado a un hospital.
Según las pesquisas, se desplazaba a bordo de su automóvil sobre los carriles de poniente a oriente.
Las autoridades presumen que el lesionado dormitó por algunos segundos y al perder el control del volante se proyectó hacia la derecha.
Al salirse del carril, el vehículo se estrelló contra un poste de la CFE y provocó que una de las cuchillas se viniera abajo.
La vialidad sobre uno de los carriles quedó cerrado durante varios minutos debido a la presencia de las unidades de rescate.