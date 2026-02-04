Estrategia de seguridad reduce homicidios un 50%: Miguel Flores 

De acuerdo con el funcionario, este descenso no es fortuito, sino el resultado directo de la estrategia de seguridad y el análisis técnico que se realiza diario

El estado de Nuevo León inició el 2026 con cifras positivas en materia de seguridad.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, informó que, al cierre del mes de enero, los homicidios dolosos registraron una reducción del 50 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el funcionario, este descenso no es fortuito, sino el resultado directo de la estrategia de seguridad y el análisis técnico que se realiza diariamente.

“Seguimos consolidando una tendencia positiva en materia de seguridad. Estos resultados no son casualidad, son producto del trabajo diario, de la coordinación entre instituciones y del compromiso de nuestras corporaciones”, expresó Flores Serna.

El titular de la política interna del estado subrayó que las Mesas de Seguridad han sido la pieza clave para este avance.

En estos espacios se analizan los indicadores en tiempo real, lo que permite ajustar el despliegue operativo y fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos de la entidad.

“Vamos a seguir trabajando con visión, coordinación y responsabilidad para que estos indicadores continúen a la baja. La seguridad de la gente es y seguirá siendo una prioridad”, afirmó.

El funcionario estatal hizo un reconocimiento especial a las instituciones que integran el frente de seguridad en el estado: Fuerza Civil, Fiscalía, las corporaciones municipales y Secretaría de la Defensa Nacional.