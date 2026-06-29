'Estoy confiado', dice Mijes; inicia concentraciones

El aspirante inició sus reuniones en Escobedo porque, presumió, fue el primer municipio que ganó Morena y es la cuna de la 4T Norteña.

Tras registrarse como “corcholata”, el aspirante a coordinador de los comités de defensa de la 4T, Andrés Mijes, dijo estar confiado en que va arriba de los demás, para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Nuevo León.

Al arrancar sus eventos masivos para posicionarse en las encuestas de Morena, método autorizado para seleccionar al abanderado, el alcalde de Escobedo con licencia dijo estar seguro de que saldrá adelante.

Ya habiéndose registrado en el proceso interno, Mijes Llovera encabezó este viernes un evento masivo, con vecinos.

En el Parque Ojo de Agua, en la colonia Jardines de Canadá, sostuvo una reunión con colonos a los que les pidió su apoyo.

"Quiero pedirles que demos juntos el siguiente paso porque la 4T Norteña ya demostró que sí funciona en Escobedo y ahora queremos que funcione en todo Nuevo León. Estoy convencido de que el Plan México es la solución para Nuevo León”, aseguró. "Los necesito más que nunca porque lo mejor que hemos construido juntos apenas comienza”, asevero. "Gracias por demostrar que cuando un pueblo decide transformar su realidad, no hay ningún obstáculo que pueda detenerlo”, aseveró.

El aspirante pidió volver al Nuevo León "original” y demandó acabar con las improvisaciones.

"No venimos a inventar ocurrencias… Nuevo León original, vamos juntos a construir el mejor Nuevo León de la historia”, afirmó.

En entrevista, dijo que Morena no les ha informado cuándo dará el nombre del coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la 4T en Nuevo León, pero él espera que sea en la primera semana de agosto.

"Estoy confiado, tengo encuestas serias, encuestas hechas cara a cara, no son encuestas digitales o mecánica, son cara a cara. Y si la decisión fuera hoy, yo soy el que va arriba”, aseguró.

Consideró que el proceso interno está marcado por el respeto y es "parejo”, pero si él no fuera el elegido, se sumará al seleccionado o seleccionada.

"Es parejo, se van a respetar los lineamientos. Si son otras personas, yo me voy a sumar porque lo que importa es el proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

Cuestionado sobre otras "corcholatas” que presumen ser ganadores porque cuentan con el supuesto apoyo de Sheinbaum Pardo y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, éste afirmó que son rumores.

"Como dice la canción de El Venado, son rumores de que los dados están cargados. Quien elige va a ser la gente, a través de la encuesta, que es el mecanismo autorizado”, sostuvo.

El aspirante inició sus reuniones en Escobedo porque, presumió, fue el primer municipio que ganó Morena y es la cuna de la 4T Norteña.

Destacó que ahí están sus raíces, ahí ha sido alcalde, ahí se casó y ahí nació su último hijo.