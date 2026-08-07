Estoy abierto a que me investiguen: Samuel García

Por: José Luis Marroquín 06 Agosto 2026, 13:11 Compartir

Según el mandatario estatal, el delito del que se le acusa ya fue superado por al menos cuatro autoridades, tanto estatales como federales

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Al asegurar que los delitos por los que se le acusan ya fueron resueltos por autoridades federales, el gobernador Samuel García se mostró dispuesto a que lo investiguen. Mediante un video, que subió a sus redes sociales, García cuestionó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión haya aprobado un exhorto para pedir a la Fiscalía General de Nuevo León que lo investigue por presuntamente haber triangulado recursos públicos de la administración estatal. Según el mandatario estatal, el delito del que se le acusa ya fue superado por cuatro autoridades. “Comparecimos, nos requirieron, checaron nuestras cuentas bancarias”, detalló. “Fiscalía de Nuevo León: ‘No Ejercicio de la Acción Penal’, ¿qué dijo la Fiscal? ‘De la documentación aportada se soporta que los pagos fueron por servicios jurídicos realmente presentados derivados de una auditoría del año 2015’. Este servicio lo dio la firma mucho antes de que entrara a política”. “No solo eso, el SAT, el Gobierno federal, auditó a la firma, a Samuel, al contribuyente, y determinó que todo fue aclarado favorablemente. Entonces, Gobierno Federal, Gobierno de Puebla, Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León y la Fiscalía de Nuevo León ya determinaron que no existe ninguna ilegalidad y ninguna triangulación, cuatro diferentes autoridades”. El Gobernador acusó a los diputados locales de Nuevo León de iniciar un juicio político que no procede porque una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. “También la Auditoría Superior de la Federación revisó estos pagos en el ejercicio 2002 (2022) y declaró que no había observaciones; como ya le gané la penal y la administrativa, hacen show político, vía un juicio político, pues claro que voy a dar la cara, que se me investigue”, expresó. “En buen plan les digo a los diputados que dejen de perder el tiempo, ustedes ya fueron notificados hace un año que este refrito lo tengo ganadísimo, es cosa juzgada, no se puede volver a revisar a una persona dos veces por los mismos hechos”.