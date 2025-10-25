Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Estos son los significados del altar de muertos

Por: Olivia Martínez

23 Octubre 2025, 20:23

Compartir

El altar de muertos tiene su origen en las culturas prehispánicas, que concebían a la muerte como parte del ciclo de la vida, y como el inicio de un viaje

El altar de muertos tiene su origen en las culturas prehispánicas, que concebían a la muerte como parte del ciclo de la vida, y como el inicio de un viaje.  

Rumbo al Día de Difuntos, que se celebra el 2 de noviembre, en los hogares mexicanos se monta el altar como ofrenda para dar la bienvenida a las almas de nuestros seres queridos que, según las creencias, ese día regresan a visitarnos. 

El altar debe tener:   

  • Fotografías  de nuestros difuntos.
  • Agua, que calma la sed del alma tras el largo viaje.
  • Sal, que  purifica el espíritu.
  • Pan de muerto, que representa la eucaristía y la fraternidad.
  • Velas porque su luz guían el camino de las almas en la oscuridad.
  • Calaveritas de azúcar, que recuerdan a la muerte de modo  constante.
  • Flor de cempasúchil: su color y aroma guían a las almas hacia el altar.
  • Comida. 
  • Bebida. 
  • Objetos personales. 
  • La imagen religiosa de un santo o una virgen, pidiendo protección.
  • Papel picado, que  representa el aire.
  • Y el Incienso o copal. 

Todo se coloca todo en una  mesa, con fondo blanco y papel picado en colores naranja y morado para cada nivel, los cuales pueden ser tres o hasta siete.

El altar que es de tres niveles representa el cielo, la tierra y el purgatorio; mientras que el de siete es porque se cree que ese el número de escalones para llegar al cielo. 

Si es de 3 niveles, las  imágenes religiosas van en los niveles superiores. La comida, agua, sal, bebidas y decoración en los niveles intermedios y  en el último nivel van las fotos.

Pero si es de 7 niveles, así debe configurarse: en el nivel 1 va  la  imagen del santo preferido; en el 2, la  dedicatoria  a las ánimas del purgatorio; en el 3, la sal; en el  4, el pan; en el 5, sus alimentos preferidos; en el  6,  las fotografías y en el nivel 7, una cruz hecha de semillas o frutas. 

Comentarios