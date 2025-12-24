Estos serán los horarios de Metrorrey para Navidad y Año Nuevo

Las autoridades de Metrorrey hicieron un llamado especial para el 31 de diciembre, sugiriendo a los ciudadanos estar en los andenes a más tardar a las 22:30

Con el objetivo de garantizar la movilidad de miles de ciudadanos durante las festividades decembrinas, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey informó los ajustes que se aplicarán en los horarios de las Líneas 1, 2 y 3 para los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026.

Debido al incremento en la movilidad por compras de última hora y reuniones familiares en el Área Metropolitana, las autoridades buscan equilibrar el servicio para los usuarios con el derecho al descanso del personal operativo.

Calendario de horarios especiales

24 de diciembre : la apertura se realizará a las 04:45 horas y el cierre a las 23:00

: la apertura se realizará a las 04:45 horas y el cierre a las 23:00 25 de diciembre: apertura a las 07:00 horas y cierre a las 00:00

apertura a las 07:00 horas y cierre a las 00:00 31 de diciembre: apertura 04:45 horas y cierre a las 23:00

apertura 04:45 horas y cierre a las 23:00 1 de enero: apertura a las 07:00 horas y cierre 00:00

Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades de Metrorrey hicieron un llamado especial para el 31 de diciembre, sugiriendo a los ciudadanos estar en los andenes a más tardar a las 22:30 horas. Esto con el fin de asegurar que alcancen las últimas conexiones, especialmente en las estaciones de mayor afluencia y transbordo.

"El objetivo de estos ajustes es facilitar los traslados y, al mismo tiempo, permitir que el personal operativo pueda participar en las festividades sin afectar la seguridad del sistema", apuntó Metrorrey en sus redes sociales

Se exhorta a la población a tomar previsiones y utilizar la tarjeta Me Muevo o el código QR para agilizar su ingreso a las estaciones y evitar filas en las máquinas de venta durante estos días de alta demanda.