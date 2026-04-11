Estimulan con danza y arte optimismo a pacientes con Parkinson

Gracias a la danza y al arte, pacientes de la Enfermedad del Parkinson han logrado una evolución y red de apoyo para sobrellevar este padecimiento

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Para algunos, la señal de alarma fue un temblor de manos, de dedos, de labios o de mentón.

Para otros, fue la rigidez, el encorvamiento de la espalda, la falta de expresión facial o la ausencia de parpadeo.

Son pacientes de la Enfermedad del Parkinson, trastorno neurodegenerativo que mata las neuronas y afecta la coordinacion del movimiento.

Y con la danza-terapia, se sobreponen.

Este 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson.

Mejoran gracias a las terapias

Doña Josefina tiene 13 años diagnosticada.

"Comenzó con un ligero temblor en mis manos, luego me saqué un Tac", recordó.

Pero acudió a la Asociación "ANEP Parkinson Monterrey", donde le brindan terapias y puede interactuar con más pacientes.

"(He evolucionado) muy bien, con ejercicios. Lo ayudan a uno a moverse", expresó,

Don Julio fue diagnosticado hace 4 años, y también presenta mejoría.

"(Me di cuenta) a partir de que caminaba para un lado. En lugar de caminar recto, caminaba inclinado", relató.



"(Con las terapias) me siento bastante bien. Básicamente el Parkinson, con los ejercicios, se detiene su avance", afirmó.

"Aquí lo importante es no aislarse", aseguró.

¿Para qué sirve la danza-terapia?

La maestra Jessica González aclaró que la danza-terapia no es para enseñar una técnica, sino para conectar el movimiento con la mente y la respiración; y si hay música, mucho mejor.

"La danza nos ayuda mucho a tejer nuevas redes neuronales. La música siempre nos trae ese disfrute del gozo de movernos... y (nos permite) olvidarnos un poco de cualquiera que sea la condición que estamos viviendo", explicó.

Y también hay clases de arte-terapia. A modo de ejercicio colectivo, pintaron un mural con los rostros del Parkinson, para conmemorar el día.

Se involucran con el arte

El maestro Luis Frías detalló cuál es el objetivo de que los pacientes se involucren con el arte.

"Tratamos de preguntarnos qué se siente vivir con el Parkinson, también qué se siente cuidar a los pacientes con Parkinson, entonces pudimos trabajar las emociones, lo dificultoso que es la enfermedad, pero también el optimismo", aseveró.

'Imagínate una vida con Parkinson'

Si usted tiene esta enfermedad, acuda a esta Asociación, ubicada en la calle Rotarios, número 467, en la colonia Leones, en Monterrey.

El teléfono es: 8181-179-643.

Y si tiene aparatos como sillas de ruedas, bastones y andadores que ya no use, dónelos a esta agrupación.

Este año, el lema es: "Imagínate una vida con Parkinson".

Sí, hay que imaginarse la vida con Parkinson.