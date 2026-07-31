Estiman repunte de 20% en ventas por rescate de Centrito Valle

Canirac y Canaco respaldan el plan de reactivación y piden reforzar movilidad, seguridad, promoción y estacionamiento para atraer visitantes

El plan de reactivación de Centrito Valle, en San Pedro Garza García, podría traducirse en un incremento de hasta 20% en las ventas del sector restaurantero durante lo que resta del año, estimó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León, al considerar que las acciones anunciadas por el municipio ayudarán a recuperar la actividad económica tras la remodelación de la zona.

El organismo señaló que el proyecto debe implementarse cuanto antes y complementarse con mejoras en movilidad, seguridad, iluminación, estacionamiento y promoción para consolidar la recuperación del corredor gastronómico y comercial.

En entrevista con El Horizonte, la presidenta de Canirac Nuevo León, Kathia Guajardo, explicó que la recuperación ha sido gradual desde la remodelación del sector y que el desempeño ha variado entre los cerca de 200 restaurantes y bares que operan en la zona.

Prevén aumento gradual en las ventas

La dirigente indicó que algunos establecimientos podrían registrar incrementos de entre 10% y 20% en sus ingresos antes de concluir el año, dependiendo de su concepto, ubicación y modelo de operación.

"Desde la remodelación no nos ha ido muy bien, pero estimamos que algunos establecimientos podrían registrar un crecimiento gradual en sus ventas de entre 10% y 20% durante lo que resta del año", señaló.

Guajardo destacó que la mejora en infraestructura, movilidad, seguridad y promoción permitirá atraer nuevamente a visitantes y fortalecer la actividad económica del corredor gastronómico.

Respaldan estacionamiento gratuito para clientes

Canirac manifestó su respaldo a la propuesta del municipio de ofrecer estacionamiento gratuito a los clientes que acrediten consumo en los establecimientos, además de reducir el costo de las pensiones para colaboradores.

El organismo consideró que facilitar el acceso incentivará una mayor afluencia de consumidores y permitirá liberar espacios actualmente ocupados por trabajadores.

Asimismo, destacó que disponer de áreas específicas para el estacionamiento del personal contribuirá a mejorar la operación de los negocios sin afectar la disponibilidad de cajones para los visitantes.

Piden estrategia integral para el corredor

La presidenta de Canirac subrayó que la recuperación de Centrito Valle no dependerá únicamente del estacionamiento, sino de una estrategia integral que incluya promoción turística y gastronómica, actividades permanentes, mejoras en la movilidad peatonal y vehicular, además de reforzar la seguridad, la iluminación y el mantenimiento del espacio público.

Actualmente, el corredor concentra una amplia oferta gastronómica integrada por restaurantes de cocina mexicana, norestense, italiana, japonesa y asiática, además de cafeterías, panaderías, bares, marisquerías, restaurantes de cortes y cocina de autor.

Canaco pide mejorar la movilidad

Por separado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Monterrey) coincidió en que el plan de reactivación debe incluir adecuaciones viales para mejorar el flujo vehicular y atender la demanda de estacionamiento.

El organismo señaló que dentro del polígono de Centrito Valle operan alrededor de 800 establecimientos comerciales y de servicios, por lo que también consideró necesario reforzar las condiciones de seguridad.

Canaco indicó que, aunque persisten problemas de movilidad en determinados horarios, el municipio puede implementar estrategias para agilizar la circulación y mejorar la experiencia de quienes visitan la zona.

Ven positiva la agenda de actividades

El organismo empresarial también respaldó la realización de actividades artísticas y culturales anunciadas por el municipio, al considerar que representan un primer paso para incrementar el flujo de visitantes hacia los comercios y restaurantes.

Canaco reiteró su disposición para colaborar con el municipio de San Pedro en las iniciativas orientadas a fortalecer la actividad económica del corredor y favorecer la recuperación de los negocios afectados por las obras de remodelación.