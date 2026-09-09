Estiman reabrir carriles en Miguel Alemán en dos meses

La Secretaría de Movilidad informó que en uno o dos meses quedarán reabiertos los carriles afectados de Miguel Alemán por las obras de la Línea 6 del Metro

En más tardar dos meses serán reabiertos los carriles afectados a lo largo de Miguel Alemán por las obras de la Línea 6 del Metro, prometió la Secretaría de Movilidad.

Su titular, Hernán Villarreal, aseguró que al menos cuatro tramos de la arteria regresarán a su tránsito ordinario al estar ya por concluir la obra civil.

“Ya estamos trabajando en ir ampliando los carriles que están disponibles para afectar lo menos posible al tráfico. Creemos que en uno o dos meses no va a haber ya estas afectaciones porque ya se va a haber avanzado mucho con estas estructuras que nos obligan a tomar más espacio vial”, estimó.

En particular, mostró durante rueda de prensa, serán liberados los tramos a la altura de Sendero La Fe, Churubusco, San Rafael, y el que va desde el cruce con la avenida Concordia hasta la futura Estación Apodaca.

“Obviamente la obra afectó la vialidad porque teníamos que tomar espacio vial durante la construcción de la cimentación, las pilas y las columnas, terminándose esta cimentación donde tenemos afectaciones, es en la construcción de las estaciones. Necesitamos tomar espacio para las cubiertas y, ya armadas las cubiertas en piso, poderlas subir e instalar”, agregó.

En ese sentido, el funcionario reiteró que el monorriel, una vez concluido, no representa afectación alguna a la avenida.