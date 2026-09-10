Estiman que autos y relojes de lujo decomisados suman $90 mdp

Además de los automóviles, fueron asegurados un arma de fuego, equipo de cómputo, alrededor de 20 relojes de alta gama y diversas piezas de joyería

El cateo realizado en un edificio de la colonia Valle de San Ángel, en el municipio de San Pedro, donde fueron asegurados autos deportivos, joyería y un arma de fuego, estaría relacionado con un operativo realizado días antes en una bodega ubicada en la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey.

De acuerdo con el fiscal general de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, la investigación inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de hombres armados en la zona de San Jerónimo.

La denuncia fue presentada ante la Unidad de Recursos de Procedencia Ilícita y llevó a los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones a realizar un cateo el pasado viernes en un inmueble de Colinas de San Jerónimo, donde fueron localizados algunos vehículos.

Los indicios obtenidos durante esa primera diligencia llevaron a los investigadores hasta un segundo inmueble, ubicado en Valle de San Ángel, en San Pedro, donde se realizó otro cateo.

“Todo inicia por una denuncia presentada en la Unidad de recursos de procedencia ilícita en la que se establece que había unos hombres con armas en la colonia San Jerónimo, el día viernes se realiza un cateo y ellos nos dan las pistas necesarias para realizar otro acto de investigación de cateo en San Pedro. El total de los vehículos son 17 vehículos con un costo de 85-90 mdp”, precisó Flores Saldívar.

En ambos cateos, las autoridades aseguraron en total 17 vehículos deportivos y de alta gama, cuyo valor oscila entre los 85 y 90 millones de pesos.

Además de los automóviles, fueron asegurados un arma de fuego, equipo de cómputo, alrededor de 20 relojes de alta gama y diversas piezas de joyería, aunque la Fiscalía no precisó el monto de estos últimos objetos.

La autoridad también investiga la propiedad de los vehículos, debido a que algunos se encuentran registrados a nombre de personas morales. Por ello, la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación con empresas relacionadas con la venta de estos automóviles para establecer quiénes serían sus propietarios.

“Diversos vehículos están a nombre de varias personas morales, las cuales se están investigando”, agregó.

Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar cómo llegaron los vehículos a los inmuebles de San Pedro y Monterrey, así como establecer quiénes son sus verdaderos propietarios.

“Les pediría un poco de tiempo para el efecto de investigar a los propietarios de los autos y extraer la información que se encuentre en los diversos equipos de cómputo”, agregó.

Una vez que se obtenga y analice la información, la Fiscalía determinará si el caso continuará bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado o si existen elementos para dar vista a la Fiscalía General de la República.

Vehículos permanecen bajo revisión pericial.

Sobre el inmueble ubicado en Colinas de San Jerónimo, el fiscal precisó que los automóviles se encontraban estacionados dentro de una bodega que estaba abandonada. El lugar era vigilado por una persona, quien fue entrevistada por las autoridades como parte de las investigaciones.

Cuestionado sobre una posible relación de los vehículos con algún líder delincuencial, Flores Saldívar señaló que hasta el momento no existe información que permita establecer ese vínculo.