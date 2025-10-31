Estiman que 30% de tumbas en NL representan riesgo por deterioro

Erik Cavazos, director de PCNL, reiteró que durante el fin de semana se mantendrá un operativo en conjunto con los municipios para atender las incidencias

Al practicar un simulacro de rescate por caída a una tumba, Protección Civil de Nuevo León estimó que el 30% de las lápidas en la entidad representan un riesgo por el deterioro que presentan.

Erik Cavazos, director de la corporación, explicó que es en los cementerios de la zona metropolitana donde mayor número de accidente de esta índole ocurren.

“Monterrey tiene los panteones con más antigüedad, hay tumbas desde 1890 y principios de 1900, entonces entre más antiguas mayor es el riesgo.

“Aunque hagamos acordonamientos los administradores de los panteones, los municipios, privados, o Protección Civil, muchas veces la gente los quita o hace caso omiso y sigue habiendo este tipo de incidencia”, dijo el funcionario.

En entrevista desde el Panteón Dolores, Cavazos destacó que durante lo que va del año se tiene el registro de cinco caídas a fosas.

La cifra es mayor a lo ocurrido en todo el 2024, cuando hubo cuatro accidentes, por lo que urgió a extremar precauciones el Día de Muertos.

“Han sido lesiones menores este año, pero ocurrieron fuera de temporada”, advirtió, “se incrementó (la estadística) por eso seguimos con las recomendaciones.

“No pararse, no caminar, y no sentarse sobre las tumbas”.

En ese sentido, el director reiteró que durante el fin de semana se mantendrá un operativo en conjunto con los municipios para atender las incidencias en menos de 15 minutos.

“Ya todas las direcciones de Protección Civil estamos preparados, somos más de mil elementos junto con el CRUM y la Cruz Roja también”, destacó.