Este viernes se conmemora el Día Mundial de la Diabetes

Este 14 de noviembre se conmemora El Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca crear conciencia sobre este padecimiento, sus riesgos y tratamiento.

Así como promover la prevención y el control de la enfermedad…

“La diabetes es una enfermedad que no se quita, es importante no nos podemos aliviar de la diabetes, la diabetes llega a nuestra vida, muchas veces nos avisa cuando hay una prediabetes es como una advertencia de qué tienes que mejorar los actos que tienes tu estilo de vida tiene que ser diferente, pero cuando llega una de diabetes, ya no podemos regresar”, mencionó la nutrióloga, Rebeca Aguilar

La diabetes es una enfermedad silenciosa, que en muchas ocasiones las personas no saben que lo tienen hasta ya tarde.

“No se sienten mal, no sienten absolutamente nada, pero pueden empezar a lo mejor a sentirse un poco cansados empezar a perder peso sin una un plan riguroso para perder peso, de repente en la pérdida del peso sin estarla buscando o empiezan a tener visión borrosa, también pueden experimentar muchísima sed y muchas ganas de orinar”

Tener un plan de alimentación saludable, dormir lo suficiente y la actividad física son la mejor opción para evitar la diabetes, o para cuidarla.

“La manera en la que tú te alimentes y tomes el control de tu enfermedad va a terminar el 90% de tu diabetes, está controlada los medicamentos únicamente cubren un pequeño porcentaje de tratamiento, pero el estilo de vida de una persona, la forma en la que te mueves hacer un ejercicio la consumo de alimentos sanos, alimentos, datos en fibra en la fruta, las verdaderas luminosas, frijoles, lentejas que ya cereales integrales, puedes comer claro tortillas de maíz, puedes comer pan integral, claro que también papa arroz camote, cada persona tiene sus relaciones”

Anualmente, las personas deben acudir con el medico a realizarse un chequeo general, conociendo así nuestro cuerpo y lo que necesita.

“Es importante que se acerquen a un nutriólogo educadora de diabetes para que no te quites alimentos, ninguna ni tema de salud, se recibe dejando de comer, tienes que aprender a seleccionar los elementos correctos y las relaciones correctas para ti”