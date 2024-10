Este sábado inicia el Festival Internacional de Santa Lucía

Este sábado se inaugura el Festival Internacional Santa Lucía en la Explanada de los Héroes en Monterrey.

El lema de esta decimoséptima edición, que inicia el 19 de octubre y concluye el 3 de noviembre, se denominó: Las Artes a la Calle.

El corte de listón será a las 15:30 hora en la Explanada de los Héroes y a las 18:00 horas se realizará el evento: 'Exit' con Cirque Inextremiste.

Debido al inicio del festival se llevará a cabo el cierre de la calle Zaragoza desde la calle Washington a la calle Juan Ignacio Ramón.

Los espectáculos del primer fin de semana son: "El Laberinto de Puertas" de Marcelo Seltzer, "Summer Break" con FLIP Fabrique, "The Alphabet of Awesome Science" de That Science Gang, además de 'Exit' con Cirque Inextremiste.

Este año se presentan más de 240 expresiones artísticas y culturales provenientes de 26 países, dentro los cuales destacan más de 100 espectáculos de 50 compañías locales, nacionales e internacionales.

A ellos se suman las exposiciones de arte, diálogo , cine y los concursos 'Nuevo Talento Nuevo León' y Nuevo León sabe bien que impulsa el talento musical y gastronómico.

Porque el acceso a la cultura y las artes es un derecho del ser humano, las 240 expresiones artísticas y culturales son de acceso libre para el gozo y entretenimiento de la sociedad.

