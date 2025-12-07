Este es el significado de la flor de Nochebuena en la Navidad

La Flor de Noche Buena es, sin duda, una tradición buena, pero ¿Cuál es su significado? Además de ser un símbolo de la festividad de la Navidad

Su origen es prehispánico. Su color rojo se relacionaba con la sangre de los guerreros en las batallas, pues tras la Conquista española, su significado evolucionó y representa la estrella de Belén que guio a los Reyes Magos hacia Jesús, así como la pureza y la sangre de él.

Hay miles de ejemplares: rojas, amarillas y pintas o jaspeadas, muchas de ellas provenientes del estado de Michoacán.

En el Vivero Girasoles, ubicado en la avenida Eloy Cavazos, en el municipio de Guadalupe, hay variedad de precios

"Yo siento que los costos andan regulares, trata uno de mantener el estándar nomal de todos, tenemos la más chiquita que es la de 40 pesos. que es para la mesa, le sigue la de 60, que es la de aquel lado, toda el área de aquí, que es la que más se mueve, porque no está ni muy grande, ni muy chiquita, es de 90, 150, 250 y 350 pesos la más grande", explicó.

La flor de Nochebuena puede durar mucho tiempo.

"Si la tiene dentro de casa, su regado debe de ser de 2 a 3 veces a la semana. no se moja lo que es el área de flor, siempre es directo en el área de tierra. Si la va a tener afuera de casa, es todos los días, si es en esta macetita, si la cambia es un día sí y otro no, varía dependiendo del área donde usted la decida poner", afirmó.

Y si usted la cuida, florece durante todo el año.