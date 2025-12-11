Este es el calendario de pagos 2026 para la Pensión IMSS

Tradicionalmente, los pagos de la Pensión IMSS se realizan los primeros tres días del mes, con excepción de mayo, que tiene el día 1 como no laborable

El Instituto Mexicano del Seguro Social, compartió el calendario oficial de pagos 2026 para quienes gozan de su sistema de pensiones, el cual otorga 12 pagos cada año.

Tradicionalmente, los pagos de la Pensión IMSS se realizan los primeros tres días del mes, por ello, el esquema de pagos quedó de la siguiente manera:

Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

¿Cuáles son los tipos de Pensiones del IMSS?

El Instituto cuenta con más de siete tipos de pensión, los cuales se asignan dependiendo de situación laboral, edad, condición médica o relaciones familiares de personas aseguradas.