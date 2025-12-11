Este es el calendario de pagos 2026 para la Pensión IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social, compartió el calendario oficial de pagos 2026 para quienes gozan de su sistema de pensiones, el cual otorga 12 pagos cada año.
Tradicionalmente, los pagos de la Pensión IMSS se realizan los primeros tres días del mes, por ello, el esquema de pagos quedó de la siguiente manera:
- Enero: viernes 2
- Febrero: martes 3
- Marzo: lunes 2
- Abril: miércoles 1
- Mayo: lunes 4
- Junio: lunes 1
- Julio: miércoles 1
- Agosto: lunes 3
- Septiembre: martes 1
- Octubre: jueves 1
- Noviembre: lunes 2
- Diciembre: martes 1
¿Cuáles son los tipos de Pensiones del IMSS?
El Instituto cuenta con más de siete tipos de pensión, los cuales se asignan dependiendo de situación laboral, edad, condición médica o relaciones familiares de personas aseguradas.
- Pensión de cesantía o vejez: Para quienes alcanzaron la edad de jubilación, que dependiendo de tu situación, es de 60 o 65 años.
- Retiro anticipado: Disponible si aún no cumples los 65 años, pero tienes suficientes recursos en tu cuenta individual para no tener que seguir trabajando.
- Incapacidad permanente: Aplica si un accidente de trabajo te impide trabajar momentáneamente o permanente.
- Invalidez: Concedida a quienes no pueden trabajar
- Orfandad: Para hijos de personas con seguro social quienes fallecieron. Se percibe hasta los 15 años o hasta los 25 si los hijos estudian.
- Viudez: Para esposos o concubinos de asegurados que fallecieron
- Ascendientes: Para padre o madre dependientes económicos de la persona asegurada, siempre que no exista un cónyuge o hijos que tengan derecho a acceder a los recursos del asegurado.