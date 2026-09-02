Estas son las fechas para recibir las becas del Bienestar

Con el propósito de brindar una atención más ordenada y evitar aglomeraciones, los depósitos se efectuarán de manera escalonada

El Gobierno Federal publicó el calendario correspondiente al pago de los apoyos de los Programas para el Bienestar del bimestre septiembre-octubre, dirigido a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradores.

Con el propósito de brindar una atención más ordenada y evitar aglomeraciones, los depósitos se efectuarán de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno de las y los derechohabientes y beneficiarios.

El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 1 de septiembre: letra A.

Miércoles 2 de septiembre: letra B.

Jueves 3 y viernes 4 de septiembre: letra C.

Lunes 7 de septiembre: letras D, E y F.

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: letra G.

Jueves 10 de septiembre: letras H, I, J y K.

Viernes 11 de septiembre: letra L.

Lunes 14 y martes 15 de septiembre: letra M.

Jueves 17 de septiembre: letras N, Ñ y O.

Viernes 18 de septiembre: letras P y Q.

Lunes 21 y martes 22 de septiembre: letra R.

Miércoles 23 de septiembre: letra S.

Jueves 24 de septiembre: letras T, U y V.

Viernes 25 de septiembre: letras W, X, Y y Z.

De esta manera, las personas beneficiarias podrán identificar con anticipación la fecha en que les corresponde recibir el depósito de su apoyo económico.