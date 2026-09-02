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Estas son las fechas para recibir las becas del Bienestar

Por: Julieta Guevara

01 Septiembre 2026, 13:13

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Con el propósito de brindar una atención más ordenada y evitar aglomeraciones, los depósitos se efectuarán de manera escalonada

Estas son las fechas para recibir las becas del Bienestar

El Gobierno Federal publicó el calendario correspondiente al pago de los apoyos de los Programas para el Bienestar del bimestre septiembre-octubre, dirigido a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradores.

Con el propósito de brindar una atención más ordenada y evitar aglomeraciones, los depósitos se efectuarán de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno de las y los derechohabientes y beneficiarios.

El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

Martes 1 de septiembre: letra A.
Miércoles 2 de septiembre: letra B.
Jueves 3 y viernes 4 de septiembre: letra C.
Lunes 7 de septiembre: letras D, E y F.
Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: letra G.
Jueves 10 de septiembre: letras H, I, J y K.
Viernes 11 de septiembre: letra L.
Lunes 14 y martes 15 de septiembre: letra M.
Jueves 17 de septiembre: letras N, Ñ y O.
Viernes 18 de septiembre: letras P y Q.
Lunes 21 y martes 22 de septiembre: letra R.
Miércoles 23 de septiembre: letra S.
Jueves 24 de septiembre: letras T, U y V.
Viernes 25 de septiembre: letras W, X, Y y Z.

De esta manera, las personas beneficiarias podrán identificar con anticipación la fecha en que les corresponde recibir el depósito de su apoyo económico.

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