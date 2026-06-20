Estas calles estarán cerradas por el partido 1000 en Monterrey

El operativo forma parte de las medidas de seguridad y movilidad aplicadas durante los días de partido en el Estadio Monterrey

Autoridades municipales implementarán un operativo vial este sábado 20 de junio en las inmediaciones del Estadio Monterrey, como parte del perímetro de seguridad establecido por la actividad mundialista que se llevará a cabo en el inmueble, donde se disputará el histórico encuentro entre Japón y Túnez, correspondiente al partido número 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™.

El dispositivo contempla cierres en distintos cruces de Guadalupe, por lo que se recomienda a automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona en horas de mayor afluencia y utilizar vías alternas para reducir afectaciones en la movilidad.

Cierres viales por perímetro de seguridad

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los cierres se aplicarán en los siguientes puntos:

Benito Juárez y Azteca

5 de Mayo y Las Torres

Tolteca y Las Torres

Tolteca y Pablo Livas

Eloy Cavazos y Pablo Livas

Recomiendan anticipar traslados

El operativo forma parte de las medidas de seguridad y movilidad aplicadas durante los días de partido en el Estadio Monterrey, donde se espera una importante llegada de aficionados nacionales y extranjeros.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, considerar rutas alternas y atender las indicaciones de los elementos de tránsito desplegados en la zona para evitar congestionamientos y contratiempos.

Actividad mundialista también impactará otras zonas

Además del perímetro alrededor del estadio, se prevé mayor afluencia en puntos relacionados con las actividades del Mundial, como zonas hoteleras, corredores turísticos y espacios de convivencia para aficionados.

Por ello, se recomienda salir con tiempo, utilizar transporte público cuando sea posible y mantenerse atento a los avisos oficiales sobre ajustes viales durante el desarrollo del evento.