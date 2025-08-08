Estará Sheinbaum en NL para obras de nuevo tren de pasajeros

El gobernador Samuel García dio a conocer que la presidenta vendrá en próximos días a la entidad para el arranque de obras del tren de pasajeros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum vendrá a Nuevo León en 19 días para arrancar las obras del tren de pasajeros que está encabezando el Gobierno Federal en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Durante el Nuevo León Informa, el gobernador Samuel García habló sobre la movilidad en la entidad, en donde enfatizó que el Gobierno Federal está financiando un tren de pasajeros en Nuevo León y que será el próximo 26 de agosto cuando la mandataria federal venga al arranque.

"El tren de pasajeros nos cambió el programa original (de la Línea 4 del Metro), porque no podemos competir ni nos iban a dar permisos que colindara una línea del Metro con una vía del tren.

“Se está licitando ahorita (la obra del tren), y viene la presidenta el 26 de agosto”, dijo el gobernador.

Desde el mes de julio el gobierno federal lanzó la licitación para comenzar el proyecto que vendrá desde Nuevo Laredo en Tamaulipas, cruzará por Nuevo León, en donde habrá al menos 6 estaciones y paraderos, y también cruzará por Coahuila.

En total tiene una extensión de 394 kilómetros y moverá a más de 5.5 millones de personas al año, en beneficio directo para 3.78 millones de habitantes, distribuidos en 38 municipios de estos tres estados.